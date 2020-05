O avançado internacional português André Silva apontou o primeiro golo da vitória por 2-1 do Eintracht Frankfurt no terreno do Wolfsburgo, convertendo uma grande penalidade, cometida sobre si, aos 27 minutos

O jogador português, que soma seis golos na prova, marcou na terça-feira no empate 3-3 com o Friburgo, depois de ter ficado em ‘branco’ na derrota por 5-2 com o Bayern Munique, e de ter apontado um golo no desaire (3-1) frente ao Borussia Moenchengladbach, na 26.ª ronda, que marcou o regresso da ‘Bundesliga’.

No Volkswagen Arena, em Wolfsburgo, sem público, a equipa da casa chegou ao empate aos 58 minutos, por intermédio de Kevin Mbabu, mas um golo de Daichi Kamada (85) garantiu o triunfo da formação de Frankfurt, após uma assistência de Bas Dost, ex-jogador do Sporting.

O Eintracht, que continua sem poder contar com Gonçalo Paciência, lesionado, ocupa o 12.º lugar da prova, enquanto o Wolfsburgo se mantém, para já, na sexta posição, a última que dá acesso às competições europeias, com mais um ponto do que o Hoffenheim, que hoje venceu por 1-0 no terreno do Mainz, com um golo de Ihlas Bebou (43).

O Schalke 04 continua sem vencer desde que a competição foi retomada, tendo sido hoje derrotado em casa, por 1-0, pelo Werder Bremen, penúltimo da tabela, com um tento de Leonardo Bittencourt (32)

Em Berlim, o Hertha venceu o Augsburgo por 2-0, com golos de Javairo Dilrosun aos 23 e Krzysztof Piatek, aos 90+2.