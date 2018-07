O Banco Central Europeu (BCE) decidiu que as taxas de juro vão permanecer inalteradas e reiterou que pretende acabar com a compra de dívida no final do ano.

"Na reunião de hoje, o Conselho do BCE decidiu que a taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento e as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez e à facilidade permanente de depósito permanecerão inalteradas em 0%, 0,25% e -0,40%, respetivamente", referiu o banco central em comunicado.

Sobre o programa de compra de ativos, o BCE continuará ao "ritmo mensal de 30 mil milhões de euros até ao final de setembro de 2018" e prevê reduzir as aquisições para metade (15 mil milhões de euros) a partir dessa altura e até ao fim de dezembro, quando está previsto que cessem as aquisições, "sob reserva de os dados entretanto disponibilizados confirmarem as perspetivas do Conselho do BCE relativamente à inflação no médio prazo".

A entidade monetária já tinha anunciado as principais decisões sobre o programa de compra de ativos em junho, quando também indicou que tenciona manter as taxas de juro no nível atual até pelo menos ao verão de 2019, ou o tempo necessário para assegurar uma evolução da inflação em conformidade com o objetivo de ficar perto de 2%, o que agora reiterou.

O BCE também reafirmou que vai reinvestir os títulos adquiridos que entretanto vençam "durante um período prolongado após o termo das aquisições líquidas de ativos e, em qualquer caso, enquanto for necessário para manter condições de liquidez favoráveis e um nível amplo de acomodação monetária".