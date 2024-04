“O programa de Governo está desenhado para dar tudo a poucos, e precisamente porque dá tudo a uma pequena elite esquece uma maioria do nosso povo”, defendeu Fabian Figueiredo, no encerramento do debate do Programa do Governo minoritário PSD/CDS, no parlamento.

O bloquista considerou que o documento apresentado – e sobre o qual o partido já apresentou uma moção de rejeição – “é no essencial vago, não poucas vezes incoerente difuso e frágil” e representa “a chave do euromilhões para as grandes empresas”.

“Por todas as razões, neste parlamento e fora dele, rejeitamos esta má política e é nesta rejeição que encontraremos as razões para construir uma alternativa de esquerda, ecologista, solidária e de liberdade. Essa alternativa chegará mais cedo do que tarde”, considerou.