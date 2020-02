Em declarações aos jornalistas no final da Conferência de Líderes de hoje, a porta-voz Maria da Luz Rosinha deu conta deste agendamento potestativo do BE de quatro projetos de lei e da restante agenda do plenário até dia 13 de março, como o debate do projeto de lei do PS sobre autodeterminação sexual de menores, em 28 de fevereiro.

À saída da reunião, o líder da bancada parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, afirmou que, "da parte do sistema financeiro, há um aumento de custos relativos às atividades comuns do sistema financeiro, desde MBWay a transações várias, a levantamentos", que "tem sido acompanhada por um crescendo de taxas, taxinhas e um conjunto pagamentos que oneram em demasia as pessoas".

"O Bloco de Esquerda considera que é tempo de a Assembleia da República tomar uma posição sobre essa matéria e por isso desafiamos os restantes partidos que no dia 27, num agendamento feito por nós mas aberto à participação de todos, possa haver uma tomada de posição da Assembleia da República dando indicações em lei para impedir este aumento das comissões do sistema financeiro", desafiou.

Já no dia 28, para além da iniciativa socialista sobre a autodeterminação sexual de menores, estará ainda em discussão um projeto de lei do PCP sobre penhoras de habitação.