“Foi decidido que a próxima Mesa Nacional, no dia 06 de julho, aprovará o programa do Bloco”, afirmou Catarina Martins, em conferência de imprensa, em Lisboa, no final da reunião da Mesa Nacional.

A líder do partido indicou que a Comissão Política “tem estado a recolher contributos para o programa do Bloco de Esquerda às eleições legislativas de 2019, com muitos independentes, especialistas, ativistas”, apontando que “esse debate continua até lá”.

A par disso, “vai seguir-se também um processo de debate público aberto a todos os que queiram participar”, acrescentou.

A coordenadora do BE aproveitou a ocasião para adiantar aos jornalistas alguns do eixos do programa.

“São objetivos do programa do Bloco de Esquerda democratizar a economia, pagar a dívida interna e investir na igualdade e na coesão, e é prioridade encontrar soluções concretas para a resposta à emergência climática e para a transição energética”, afirmou.