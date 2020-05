“No momento em que se está a discutir o orçamento suplementar, há três prioridades para o Bloco de Esquerda e a primeira é garantir que os apoios às empresas com ‘lay-off’ ou sem ‘lay-off’ devem garantir salários a 100%”, defendeu Catarina Martins.

A líder bloquista falava aos jornalistas no salão dos Bombeiros Voluntários da Moita, no distrito de Setúbal, onde se reuniu com comissões de trabalhadores e representantes sindicais do Parque Industrial da AutoEuropa, os quais “têm sentido o crescimento do desemprego”.

“Só nas empresas que estiveram aqui representadas hoje temos notícia de mais de mil trabalhadores que perderam o emprego de um dia para o outro. Há empresas que um dia antes de acederem ao ‘lay-off’ tinham despedido centenas de trabalhadores e isto tem que terminar”, frisou.

Na visão de Catarina Martins, não só os salários têm que passar a ser pagos na totalidade, porque os trabalhadores não podem estar até ao final do ano “com o corte de um terço dos seus salários”, como também é preciso garantir que as empresas que têm apoios do Estado “mantêm todos os postos de trabalho, incluindo os precários”.