No âmbito da ideia de criar o Serviço Nacional de Habitação, o BE quer que o Governo apresente à Assembleia da República, nos 180 dias posteriores à publicação da presente lei, “uma proposta de criação do Serviço Nacional de Habitação, com estatuto próprio, que integra todas as entidades da habitação não lucrativa, nomeadamente públicas, associativas e cooperativas que desenvolvam atividades de promoção na área da oferta pública de habitação e que integre ainda todo o parque habitacional estatal, prevendo uma infraestrutura de serviços nacional, com desdobramento local e municipal”.

Relativamente ao Programa Nacional de Habitação, os bloquistas acrescentam normas como a constituição de uma carta dos direitos dos inquilinos a redigir pelo Governo e “que defina, nomeadamente, o direito à informação detalhada da situação individual de atribuição de habitação e a definição de tempos máximos de resposta nos diferentes casos relativos ao direito à habitação adequada, privilegiando sempre a antecipação relativamente ao despejo”, assim como a dotação orçamental do Estado para resposta específica para pessoas em situação sem-abrigo.

Além destas propostas, o BE reforça o direito à escolha do lugar de residência, o direito à proteção e acompanhamento no despejo, os princípios da política de arrendamento, determinando que “não são excluídos migrantes, imigrantes ou emigrantes que por esse motivo não disponham de residência no âmbito geográfico da solicitação feita para habitação municipal”, e a proteção em caso de emergência, em que “cidadãos e cidadãs vítimas de violência de género, doméstica ou LGBTI+ são alvo de políticas próprias de proteção e direito à habitação”, através da criação de uma bolsa nacional para estas vítimas.