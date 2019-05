Na Assembleia Municipal, a deputada Susana Constante Pereira, do grupo municipal do Bloco de Esquerda (BE) sublinhou que, além do "momento difícil e dramático" que algumas pessoas estão a viver com a saída do bairro, existe agora um problema de "pulverização dos consumos" e do tráfego de droga.

Por exemplo, na zona da Sé, detalhou a deputada, há relatos de consumos a céu aberto a acontecer nas ruas da Sé.

Susana Constante Pereira salientou que o trabalho das instituições que apoiam estas comunidades está mais dificultado, considerando que a situação provocada pelo desmantelamento do bairro do Aleixo tem contornos ainda mais complexos do que os encontrados no bairro São João de Deus.

A bloquista questionou também o executivo sobre a falta de recursos financeiros do Fundo Imobiliário para assegurar a totalidade das reabilitações e ou construções de que depende a entrega dos terrenos do Aleixo.

Sobre a denúncia, o presidente da câmara do Porto, o independente Rui Moreira, disse não estar convencido que os traficantes "possam ajudar no trabalho de inserção social", sublinhando que a retirada dos moradores e o desmantelamento não foi tomada por razões de tráfico.

"Se eu estraguei o trabalho de alguns, olhe, azar!", disse, frisando que este é um problema que a autarquia não pode resolver.