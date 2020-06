Outra medida defendida pelo Bloco é que o complemento de reequilíbrio para os trabalhadores que ficaram em ‘lay-off’ ou em acompanhamento aos filhos seja também estendido aos precários que, “por erro do Governo” ficaram desprotegidos e foram despedidos.

Catarina Martins disse que o Bloco, neste período de pandemia, já recebeu, através do site despedimentos.pt, cerca de 1.300 queixas e denúncias de abusos em empresas de todo o país, representando mais de 100 mil trabalhadores.

Uma das queixas partiu de trabalhadores da Bosch Car Multimedia, em Braga, com denúncia do “despedimento” de centenas de precários e de grandes cortes salariais decorrentes do ‘lay-off’, por alegadamente não terem sido contabilizadas todas as remunerações.

Catarina Martins defendeu que é preciso garantir que o salário durante o ‘lay-off” seja pago por inteiro e que não haja despedimentos.

Nesse sentido, defendeu o reforço de todas as delegações da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), sublinhando ainda ser necessário que este organismo mantenha a competência de impedir despedimentos quando há ilegalidade no processo.