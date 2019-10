"Não se esgota nem o programa de Governo no discurso de hoje do primeiro-ministro nem a governação no Programa de Governo. Sabemos que a seguir vem o Orçamento do Estado e é nessas políticas concretas que nós vemos qual é a continuidade que será dada na política", remeteu.

Já sobre o facto de António Costa ter assumido a meta de colocar salário mínimo nos 750 euros em 2023, o dirigente e deputado bloquista reiterou que para o partido e para o país é essencial "haver uma programação do aumento do salário mínimo nacional".

"É importante que o valor do salário mínimo não seja depois sinónimo, como nós tivemos de acordos de concertarão social no passado, da fragilização da Segurança Social", avisou, lembrando que uma negociação em 2017 "teve exatamente essa consequência com uma tentativa de reduzir a comparticipação dos patrões para a TSU".

Assim, "o anúncio só da medida isoladamente" merece ao BE "muito maior análise".