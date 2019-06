Precisamente hoje de manhã, pelas 10:30, Miguel Duarte é recebido na Assembleia da República, em Lisboa, pela coordenadora do BE, Catarina Martins e pelo deputado bloquista José Manuel Pureza.

"O Governo português tem responsabilidades porque tem de, em primeiro lugar, assegurar que todos os direitos de defesa de um cidadão português junto dos tribunais italianos estão garantidos e, por outro lado, tem também a obrigação, nesta circunstância, de diplomaticamente expressar sua reprovação por este gesto, que é um gesto inqualificável de violação de direitos fundamentais e de desumanidade", defendeu, em declarações à agência Lusa José Manuel Pureza.

O deputado do BE adiantou à Lusa que o partido entregou na Assembleia da República uma pergunta dirigida ao Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre a situação deste jovem português que participou desde 2016 em iniciativas de ajuda humanitária que salvaram a vida de milhares de refugiados, podendo ser condenado em Itália a uma pena de até 20 anos.

"O propósito do Bloco de Esquerda é pôr em evidência que o Governo tem responsabilidades que deve assumir relativamente a um compatriota que está a ser perseguido de maneira absolutamente injusta pelos tribunais italianos pura e simplesmente por ter prestado ajuda humanitária a quem arriscava a sua vida no Mediterrâneo", explicou.

Na perspetiva de José Manuel Pureza, apontam no "sentido certo" as declarações do ministro Augusto Santos Silva, que garantiu na segunda-feira todo o apoio a Miguel Duarte, sublinhando que é preciso ter noção de que as suas ações "são inspiradas por razões humanitárias".