“Considere, no imediato, as situações de quebra de rendimento do agregado para efeitos de atribuição da Ação Social Escolar. A situação extraordinária que o país vive, com quebra abrupta de rendimento de uma parte significativa da população, torna impossível que as famílias esperem até ao próximo ano letivo para ver garantido o apoio social escolar correspondente ao seu rendimento atual”, pedem os bloquistas.

O BE defende ainda que as escolas “devem sinalizar as situações de alunos e famílias em situação de emergência social e carência alimentar”, para que assim possa ser garantida uma “resposta integrada que inclua as autarquias e a Segurança Social”.

Para o partido liderado por Catarina Martins, o Governo deve reforçar “a proteção social prevista para as crianças e jovens com deficiência ou incapacidade, no âmbito da Prestação Social para a Inclusão”.

Neste projeto de lei, o BE insiste ainda na necessidade de assegurar que “nenhuma criança é excluída do acesso à creche”.

“No imediato, esta medida deve garantir às famílias afetadas pela crise, com quebra superior a 20% do rendimento do agregado, uma redução da mensalidade das creches em proporção da quebra de rendimentos. No médio prazo, deve garantir-se o investimento necessário para a universalização da oferta de creches, com integração no sistema educativo público, para todas as crianças entre os 0 e os 3 anos”, reitera.

Na perspetiva do BE, “a violência e rapidez dos efeitos sociais da crise pandémica obriga a medidas urgentes e coerentes em todo o território que minimizem os seus efeitos e permitam às crianças a manutenção de percursos escolares e condições de vida condigna”.

