No requerimento, dirigido ao ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, a bancada bloquista lembra a crise que o grupo - que detém títulos como a TSF, Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Notícias Magazine, O Jogo e Volta ao Mundo - tem vivido nos últimos meses, salientando que a “situação destes títulos da imprensa portuguesa está longe de estar estabilizada”.

“A persistência destes problemas levou a que, no dia 16 de julho, cerca de 40 jornalistas, fotojornalistas e gráficos a recibo verde decidissem interromper o seu trabalho para o Jornal de Notícias, Notícias Magazine, O Jogo, Volta ao Mundo, TSF e Diário de Notícias. Estes sinais de crise de importantes títulos da imprensa portuguesa e o desrespeito sistemático pelos profissionais do jornalismo, mantém o alerta sobre a Global Media”, lê-se no texto.

Neste contexto, o BE quer saber se o Governo “tem conhecimento desta situação”, que medidas vai tomar para “garantir o respeito pelos direitos dos trabalhadores do Grupo Global Media, quer os contratados, quer os trabalhadores a recibos verdes” bem como para “promover uma situação estável e transparente da propriedade dos órgãos de comunicação social em Portugal, de forma a garantir o pluralismo e a liberdade de imprensa”.

De acordo com fonte do Sindicato dos Jornalistas (SJ), estes colaboradores não recebem salários há dois meses.

Segundo um ‘email’ enviado por estes colaboradores, a que a Lusa teve acesso, a decisão de parar de trabalhar foi comunicada à administração na última quinta-feira, dia 11 de julho.

A esperança, referem os trabalhadores na missiva, "é que os pagamentos em atraso sejam liquidados rapidamente" e que "o negócio com o grupo Notícias Ilimitadas seja concluído".

O Sindicato dos Jornalistas sinalizou que está a acompanhar o processo "pressionando a empresa e alertando os poderes públicos e político". "Sinal disso, as reuniões com o ministro da tutela, Pedro Duarte, em que o GMG foi o tema principal, e com o grupo parlamentar do PSD, partido que suporta o Governo em funções", indicou.

No requerimento é lembrado que em abril, as propostas do BE e do PAN para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito sobre o grupo Global Media foram chumbadas em plenário, com votos contra de PSD, PS e CDS-PP.

A favor votaram BE, PAN, PCP e Iniciativa Liberal, enquanto o Chega se absteve.

As propostas para um inquérito parlamentar tinham como objeto a compra da Global Media Group (dono de títulos como Diário de Notícias, Jornal de Notícias, TSF, O Jogo) pelo World Opportunity Fund (com sede no paraíso fiscal Bahamas), os atos de gestão e a instabilidade gerada no grupo assim como a atuação da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).