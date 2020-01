Nesse sentido, os autarcas defenderam a aposta no projeto das telecabines para resolver a questão de acessibilidade e de segurança decorrente da neve e tratamento que lhe é dada.

À data, o responsável pelas relações institucionais da Infraestruturas de Portugal (IP), Carlos Rodrigues, rejeitou as críticas respeitantes à demora da reabertura das estradas e garantiu que nem com o dobro dos meios se conseguiria melhorar a eficiência, devido às características da neve da Serra da Estrela.

"No entanto, não ficou clara a posição relativamente à proposta das telecabines. As acessibilidades à Torre e toda a mobilidade daquela zona são uma matéria relevante, seja do ponto de vista da atividade económica turística, seja para as deslocações das próprias populações", sustenta Isabel Pires.

Neste âmbito, o BE considera que "é importante perceber" qual o real estado do projeto incluído no PNI 2030 e no que consiste.