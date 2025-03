A coordenadora do BE anunciou hoje que o seu partido vai votar a favor da moção de censura do PCP e quer que o primeiro-ministro responda a 14 perguntas sobre a empresa Spinumviva e as suas obrigações declarativas enquanto governante.

Deputados votam a moção de censura ao Governo, apresentada pelo Chega, na Assembleia da República, em Lisboa, 21 de fevereiro de 2025. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA Lusa