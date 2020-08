Uma mulher preparava-se para dar à luz no hospital St. George quando as explosões atingiram Beirute. O pai, Eddy Khnaisser, filmava a entrada da sua mulher, Emma, no bloco de partos e acabou por captar o momento.

"Ontem, o meu filho George nasceu sob uma explosão catastrófica! Foi uma loucura! Não acreditei que saímos vivos. A minha mulher está ótima e o bebé George está incrível!", escreveu no texto que acompanha a partilha do momento nas redes sociais.

Eddy Khnaisser agradece ainda à equipa médica que fez o parto de George (que recebeu o nome do hospital) com recurso, com se vê nas imagens, à lâmpada de um smartphone. Nos registos partilhados é ainda possível ver os danos na estrutura do hospital.

Noutra história, a imagem de uma enfermeira libanesa a proteger três recém-nascidos tornou-se viral no Facebook.

Registada pelo fotojornalista Bilal Marie Jawish, que acompanhava a chegada dos feridos ao hospital de Al Roum, a fotografia mostra uma enfermeira, cuja identidade ainda não é conhecida, com os três bebés nos braços.

À edição da CNN em árabe, o fotógrafo contou que a "calma da enfermeira contrastava com a atmosfera circundante". Na publicação escreve que em 16 anos de trabalho nunca viu algo semelhante ao cenário que encontrou no hospital.

Pelo menos 137 pessoas morreram e 5.000 outras ficaram feridas nas explosões, que terão tido origem em cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amónio armazenadas no porto de Beirute. O estado de emergência foi declarado na quarta-feira e por duas semanas.