Nas últimas 24 horas, segundo informação das autoridades de saúde federais, foram registados 973 novos casos confirmados de infeção por covid-19, para um total de 40.956, um recuo face às 1.487 novas contaminações assinaladas na segunda-feira e às 1.313 de domingo.

O número diário de mortes por covid-19 subiu ligeiramente, com 170 óbitos registados nas últimas 24 horas, para um total de 5.998, de acordo com o boletim epidemiológico de hoje, mais duas do que as assinaladas na segunda-feira.

Nas últimas 24 horas foram internadas mais 172 pessoas em hospitais (um recuo na comparação com as 232 de segunda-feira), num total de 13.534, e 107 tiveram alta (138 na segunda-feira), o que perfaz 9.002 desde 15 de março.