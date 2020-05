A Bélgica registou nas últimas 24 horas 639 novos casos de covid-19, mais do dobro do que no dia anterior, apresentando agora um total de 51.420 casos de contágio, segundo dados oficiais hoje publicados.

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, nas últimas 24 horas o número de novas contaminações pelo coronavírus subiu para 639, mais 367 do que os 272 de quarta-feira. Por outro lado, nas últimas 24 horas foram registadas 80 mortes, um recuo face às 110 da véspera, com a Bélgica a totalizar agora 8.415 óbitos por covid-19. Segundo os dados de hoje, nas últimas 24 horas, foram hospitalizadas 98 pessoas (116 na quarta-feira), num total de 15.953, e 244 tiveram alta (290 na véspera), o que perfaz 12.980 desde 15 de março. A Bélgica está em sétimo lugar na lista de países da Europa em número de casos desde o primeiro registo - Espanha é o primeiro – e ocupa o quinto lugar em relação ao número de óbitos, sendo o Reino Unido seguido pela Itália os países com o maior número de mortes. A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 260 mil mortos e infetou cerca de 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados. Continuar a ler Em Portugal, morreram 1.089 pessoas das 26.182 confirmadas como infetadas, e há 2.076 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial. Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.