O anúncio foi feito em Bilbao, Espanha, na conferência anual na associação das entidades que organizam eventos "gay parade" na Europa.

Para delinear o EuroPride 2022 concorriam candidaturas de Barcelona e Maspalomas (Espanha), de Dublin (Irlanda) e de Portugal, numa organização partilhada entre a Variações – Associação de Comércio e Turismo LGBTI de Portugal, a associação ILGA Portugal e a rede 'ex-aequo'.

A candidatura de Portugal apostava num programa único de seis dias, entre 19 e 24 de setembro de 2022, que decorreria em Lisboa e no Porto, com o lema "Beyond Proud".