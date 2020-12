“Rui Viana fez parte do elenco liderado por João Tralhão (finalista da UEFA Youth League em 2017) e contribuiu para a formação desportiva de vários jogadores hoje reconhecidos nacional e internacionalmente, como João Félix, Rúben Dias, Jota, Florentino, Diogo Gonçalves, Gedson Fernandes, entre outros”, sublinha o clube lisboeta.

Também o Desportivo de Chaves, clube de Rui Viana na última época, antes de trabalhar durante a atual no Vitória de Guimarães, lembrou a juventude do fisiologista, manifestando pesar e condolências à família e amigos.

Varzim, Académica e Sporting de Braga, outros clubes no percurso do preparador, juntaram-se no pesar, lembrando o contributo de Rui Viana.

“Na memória fica um profissional muito dedicado que nos deixa demasiado cedo”, sublinhou a Académica.

Rui Viana morreu hoje, de forma súbita, informou o Vitória de Guimarães, clube em que o preparador desempenhava funções com a equipa seniores, depois de nas duas últimas épocas ter chegado ao escalão sénior na Académica e no Desportivo de Chaves.