A iniciar de forma perfeita a época, os ‘encarnados’ podem aumentar para cinco pontos a vantagem sobre o FC Porto, que no sábado empatou a um golo em casa do Estoril Praia, e para 11 sobre o Sporting, derrotado fora pelo Boavista (2-1).

Pela frente, num encontro com início marcado para as 18:00, o Benfica terá o 18.º e último classificado Marítimo, única equipa ainda sem pontos na I Liga e que tem sofrido, várias vezes, goleadas na Luz, onde apenas venceu uma vez para o campeonato, na década de 1980

Também ainda invicto esta temporada, o Sporting de Braga, segundo classificado, em igualdade com os ‘dragões’, procura a oitava vitória consecutiva em todas as competições, na receção ao vizinho Vizela, que não vence há cinco jogos.

Os bracarenses, que têm o melhor ataque da prova, podem isolar-se no segundo lugar, defrontando um Vizela que apenas tem uma vitórias, mas ‘vendeu caras’ as derrotas pela margem mínima com FC Porto e Benfica.

O promovido Casa Pia procura recuperar o sexto lugar, perdido para o Estoril Praia, embora em igualdade pontual, na receção ao Famalicão, 16.º classificado, em zona de ‘play-off’ de manutenção.

No outro encontro do dia, o Arouca, 12.º posicionado, recebe o Vitória de Guimarães, nono.

Programa da sétima jornada:

– Sexta-feira, 16 set:

Portimonense – Desportivo de Chaves, 1-0

– Sábado, 17 set:

Santa Clara – Paços de Ferreira, 1-1

Gil Vicente – Rio Ave, 2-2

Estoril Praia – FC Porto, 1-1

Boavista — Sporting, 2-1

– Domingo, 18 set:

Arouca – Vitória de Guimarães, 15:30

Benfica — Marítimo, 18:00

Casa Pia — Famalicão, 18:00

Sporting de Braga — Vizela, 20:30