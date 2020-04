Quando a vitória já parecia impossível após os triunfos de Joe Biden nas últimas primárias antes da pandemia provocada pelo novo coronavírus, aos 78 anos, o senador de Vermont deitou a toalha ao chão. E o ex-vice-presidente de Barack Obama garantiu assim sua posição para concorrer com o presidente Donald Trump nas eleições de 3 de novembro.

Há apenas algumas semanas, tudo parecia fluir positivamente para o senador que se define como um "socialista democrático", que critica as desigualdades e defende o aumento dos impostos sobre a riqueza. A ala mais moderada dos democratas iniciou as primárias dividida entre vários candidatos, enquanto Sanders reunia multidões apaixonadas e contava com as contribuições de muitos pequenos doadores.

O político veterano saiu das três primeiras eleições em Iowa, New Hampshire e Nevada como o principal favorito. A sua influência ficou evidente após denunciar, em 2016, a "corrupção" do capitalismo que favorece os milionários de Wall Street sobre os trabalhadores e o sistema de saúde que desampara milhões de pessoas.

Em 2020 , quase todos os democratas abordaram estas questões nas suas campanhas. Mas Sanders, famoso pelo seu temperamento difícil, já tinha cativado os jovens com o seu discurso em defesa dos trabalhadores, em 2016.