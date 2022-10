"O Presidente Biden espera falar com Rishi Sunak, nos próximos dias, tendo por base a estreita cooperação com o Reino Unido", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

Jean-Pierre afirmou que o presidente dos EUA vai primeiro aguardar que o novo líder britânico se reúna com o monarca constitucional do seu país, como manda o protocolo e depois entrará em contato.

Rishi Sunak deverá encontrar-se com o rei Carlos III na terça-feira, depois do monarca receber a ministra demissionária Liz Truss.

Sunak será o primeiro-ministro do Reino Unido depois da desistência de Penny Mordaunt e ter assim recebido o apoio quase total do grupo parlamentar do partido Conservador.