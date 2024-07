"Estou sinceramente grato por ele [Trump] estar bem e se recuperando", começou por dizer o Presidente dos Estados Unidos.

Acrescenta ainda que teve uma conversa "curta e boa" com Donald Trump ontem à noite logo após o incidente.

Biden informa também que ordenou uma revisão independente da segurança nacional no comício de ontem para "avaliar exatamente o que aconteceu", e sublinha que todas as investigações serão partilhadas com o público a quem pediu para não "fazer suposições" sobre os motivos ou afiliações do perpetrador, sendo esperado um discurso mais alargado à nação dentro de algumas horas.

“Não há lugar na América para este tipo de violência, ou qualquer violência, neste caso. Uma tentativa de assassinato é contrária a tudo o que defendemos como nação. Tudo. Não é quem somos como nação. Não é a América. E não podemos permitir que isso aconteça. A unidade é o objetivo mais ilusório de todos, mas nada é tão importante quanto isso agora: Unidade”, destacou ainda Joe Biden.

O presidente, que estava em Rehoboth Beach, Delaware, durante o tiroteio, e regressou à Casa Branca no sábado à noite onde recebeu um briefing atualizado da Segurança Interna e de autoridades policiais esta manhã.

Durante a tarde, a conta oficial X da Casa Branca partilhou uma foto do presidente Joe Biden e da vice-presidente Kamala Harris na Sala de Crise.

Recorde-se que o candidato republicano às eleições presidenciais dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado de um comício de campanha na Pensilvânia, com sangue visível na orelha direita, depois de se terem ouvido tiros, constataram jornalistas da AFP no local.

Depois de se ouvirem tiros, agentes dos serviços secretos retiraram o ex-Presidente do palco onde decorria o último comício de Trump antes da convenção republicana, na qual será oficialmente nomeado candidato às eleições de novembro.

O atirador, que foi abatido por agentes dos serviços secretos, encontrava-se num telhado fora do perímetro do comício, informaram as autoridades de Butler.

Donald Trump ficou ferido na orelha direita após o tiroteio.