"Para Joe Biden, a segurança das famílias americanas deve vir sempre em primeiro lugar. É por isso que hoje o Presidente anunciou novas ações executivas históricas para impedir que migrantes que cruzem ilegalmente a nossa fronteira sul e recebam asilo", disse o porta-voz da Casa Branca, Andrew Bates.

As autoridades disseram que se espera que as restrições entrem em vigor imediatamente, uma vez que a norma regula que a nova regra entre em vigor assim que as travessias de migrantes ilegais ultrapassem os 2.500 por dia, e os números já estão acima desse limite.