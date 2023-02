"Estou profundamente triste com a perda de vidas e a devastação causada pelo terramoto na Turquia e na Síria. Ordenei à minha equipa que continue a acompanhar de perto a situação, em coordenação com a Turquia, e forneça toda a assistência necessária", anunciou o presidente norte-americano na sua conta oficial do Twitter.

"As nossas equipas de ajuda estão a mobilizar-se rapidamente para apoiar nos esforços de resgate e salvamento de vítimas na Turquia e atender às necessidades dos feridos e deslocados pelo terramoto", acrescentou Biden, num comunicado divulgado posteriormente pela Casa Branca.

De acordo com a mesma nota, o presidente pediu às autoridades americanas que contactem os parceiros turcos para coordenar a assistência e enfatizou que grupos humanitários apoiados pelos Estados Unidos vão responder, também, à catástrofe na Síria.

"Hoje, os nossos corações e os mais profundos sentimentos estão com todos aqueles que perderam entes queridos, aqueles que estão feridos e aqueles que viram as suas casas e negócios destruídos", conclui a nota da Casa Branca.