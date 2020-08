Protestos contra a reeleição do Presidente, Alexander Lukashenko, no poder há 26 anos, têm decorrido na capital e em muitas outras cidades do país desde domingo à noite.

Violentamente reprimidos pelas autoridades com recurso a granadas atordoantes e balas de borracha, os protestos já resultaram em milhares de detenções, pelo menos um morto e mais de 250 feridos, segundo números oficiais.

Hoje, o Ministério do Interior afirmou que a contestação pós-eleitoral está a “decrescer”, após o terceiro dia de violentos confrontos fortemente reprimidos pela polícia.

“O número de manifestantes foi menor esta noite assim como também se registaram menos manifestações nas várias cidades” do país, disse à France-Presse a porta-voz do Ministério do Interior, Olga Tchemodanova.

Já a polícia bielorrussa disse hoje que, na noite de terça-feira, manifestantes “agressivos”, com bastões de metal, atacaram polícias em Brest, no sul do país.

Após disparos de aviso, “que não fizeram parar” os manifestantes, agentes da polícia “tiveram de disparar armas de fogo” para “protéger a sua vida”, segundo a mesma fonte.

“Um atacante ficou ferido”, acrescenta a polícia em comunicado.