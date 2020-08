Três meses depois, 20 concorrentes, uma expulsão, uma desistência, dois 'grupos', quatro casais, vários líderes, um sem número de polémicas, e de vezes que a Sónia disse querer sair, e uma final líder de audiências. Em síntese, foi assim a última edição do Big Brother, que ontem terminou e que deu à TVI, do princípio ao fim da emissão, a liderança com uma audiência média de um milhão e 400 mil espetadores, para um share de 32,8%.

Resumir um reality show, e este em concreto, não é tarefa fácil. De acordo com o comunicado enviado esta segunda-feira pela estação, "foram 13 semanas de BB, que apaixonaram os portugueses, com uma audiência média superior a 1 milhão de espetadores e uma quota de 26%".

O BB2020 foi ganho pela Soraia, uma jovem na casa dos vinte anos, que não vê maldade no mundo. Em segundo e terceiro lugar ficaram Diogo e Noélia, um nómada digital e uma trabalhadora compulsiva, respetivamente. Iury (a miss com nojo a baratas — "elas são canibais"), Ana Catharina (a vegana feminista — "abro as pernas para quem eu quiser”) e Sandrina (a turbinada e mais jovem da casa — "badminta") foram as restantes seis finalistas.

Era para começar em março, mas a pandemia atrasou os planos. Primeiro veio o Zoom, onde os concorrentes viveram duas semanas em quartos de hotel separados dos colegas; depois, 'a Casa'. Aquela onde 'só quem está lá dentro é que sabe' — um dos muitos jargões que o formato trouxe. Duas décadas separam esta edição da primeira: a do Marco, da Marta, do Telmo. E do Zé Maria, claro.

Mas o mundo mudou e o Big Brother acompanhou a mudança. Da Venda do Pinheiro para a Ericeira, não foi apenas a localização que sofreu alterações. A voz do Big Brother passou a ser o 21º concorrente e um líder, escolhido à semana, passou a ter um papel de relevo na organização das tarefas. Veganismo, direitos LGBT e dos animais, empoderamento feminino, desperdício alimentar. Nesta edição discutiu-se de tudo um pouco, sem preconceitos. E o valor de um orçamento semanal foi inclusive doado ao Banco Alimentar Contra a Fome.