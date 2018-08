Na passada sexta-feira, o presidente e o vice-presidente do executivo madeirense, além de várias forças políticas regionais, criticaram publicamente o cancelamento de mais de 12 voos da Binter entre as ilhas da Madeira e Porto Santo, rejeitando o argumento das más condições meteorológicas para esta decisão.

Na resposta escrita, pode ler-se que “o Governo expressou preocupação pelas contrariedades que a situação está a causar”, tendo os responsáveis da empresa afirmado que a Binter “retomará as ligações de forma regular mal tal seja possível”.

“O secretário de Estado das Infraestruturas esteve hoje reunido com representantes da empresa, os quais apresentaram razões meteorológicas e de segurança para o cancelamento dos voos”, disse fonte do gabinete de Guilherme d’Oliveira Martins.

Nesse último dia, o presidente do Governo da Madeira (PSD) considerou a situação do cancelamento de voos da Binter desastrosa, criticando o executivo da República (PS).

“A situação é desastrosa, porque penso que mais uma vez o Governo da República foi negligente, visto que abriu concurso muito tarde”, disse Miguel Albuquerque, referindo-se à concessão da linha aérea.

O governante social-democrata madeirense referiu que o ajuste direto feito à transportadora espanhola para esta linha “acabou na quarta-feira” da semana passada.

“Penso que a companhia sem um contrato na mão estava relutante em voar neste momento”, argumentou.

Também destacou que houve alguns dias em que apenas a Binter cancelou os seus voos para entre as ilhas, porque o movimento no Aeroporto da Madeira — Cristiano Ronaldo decorreu com normalidade, tendo a transportadora realizado, inclusive, a ligação Madeira/Gran Canária/Madeira.

No sábado, o Governo nacional anunciou que estava a averiguar” esta situação.

“Face a alguns cancelamentos de voos registados nos últimos dias, o Governo inquiriu a mencionada empresa, tendo sido informado de que os cancelamentos se deveram a razões de ordem meteorológica”, referiu o gabinete do secretário de Estado das Infraestruturas em comunicado.

Segundo a tutela, “o Governo não deixará de assacar responsabilidades se as averiguações em curso apontarem para o incumprimento do contrato em vigor”.

Por essa razão, o executivo “informou a empresa concessionária da necessidade imperiosa de garantir a prestação de serviço contratada”.

A transportadora aérea Binter, com sede nas Canárias, é responsável pelas ligações entre a Madeira (desde o Funchal) e o Porto Santo desde junho deste ano, na sequência de um contrato de concessão estabelecido com o Governo da República.