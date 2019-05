O anúncio foi feito através da página oficial do Vaticano, onde consta que o papa Francisco aceitou a resignação do bispo de Vila Real, Amândio José Tomás, e nomeou para seu sucessor o bispo auxiliar do Porto, António Oliveira Augusto Azevedo.

Através da página da internet da Diocese do Porto, o novo bispo da Diocese de Vila Real diz que “será uma grande honra e motivo de alegria” assumir as novas funções, afirmando que tem um grande respeito pela história da diocese e admiração pelo caráter e pela cultura dos habitantes de Trás-os-Montes e Alto Douro.

“Este é um dia que marca o futuro com o sinal da esperança. Vou chegar com total disponibilidade para caminhar convosco e assim construirmos em conjunto uma Igreja que responda aos grandes, difíceis, mas belos desafios do nosso tempo”, refere António Augusto Azevedo.

O novo bispo de Vila Real manifesta “profunda gratidão” pela escolha e sinal de confiança da parte do papa Francisco e diz-se disponível para “estabelecer laços de cooperação” com as autoridades locais ou com as instituições sociais.

António Augusto Azevedo aproveita também para saudar as famílias, os casais, as crianças, os mais velhos ou as pessoas doentes, com particular destaque para os jovens, por quem diz que terá “uma especial deferência porque são o ‘agora’ de Deus e o futuro da diocese”.

A Diocese do Porto dá os parabéns ao novo bispo de Vila Real, agradecendo o muito que ele deu à diocese de onde é natural, tanto como “pároco zeloso, empenhado formador do seminário, dedicado docente e capelão da Universidade Católica e solícito e prestimoso bispo auxiliar”.

De acordo com a informação disponível no 'site' do Vaticano, António Augusto Oliveira Azevedo nasceu em 1962, em São Pedro de Avioso, concelho da Maia, Porto. Estudou na Faculdade de Teologia da Universidade Católica do Porto e tem também uma licenciatura em Filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.