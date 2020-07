Segundo o Santuário de Fátima, o programa da peregrinação de julho – que celebra a terceira “aparição” de Nossa Senhora na Cova da Iria – mantém o formato de maio e de junho.

Esta peregrinação “tem por base a narrativa contada por Lúcia a partir do diálogo com Nossa Senhora e, nela, há quatro momentos principais”, explica.

Esses momentos são “o pedido de Nossa Senhora de voltarem, no dia 13 seguinte, a insistência na oração do terço, para o abrandamento da guerra, os pedidos da Lúcia para a cura de algumas pessoas próximas e a promessa de Nossa Senhora de fazer um milagre, em outubro, para que todos acreditassem”, acrescenta.

A peregrinação começa às 21:30 de hoje, com a oração do terço, seguindo-se a procissão das velas e a celebração da palavra, no altar do recinto.

Na segunda-feira, às 09:00, reza-se o terço e, de seguida, realiza-se a missa internacional, no recinto de oração, com a bênção dos doentes. A peregrinação termina com a procissão do adeus.