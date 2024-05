“Na memória destas festas fica a tragédia do incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo e todo o sofrimento que ainda está a provocar, mas o que eu gostaria de destacar é a onda de solidariedade gerada por detrás desta tragédia”, disse Armando Esteves Domingues, segundo uma nota enviada à redação pelo Serviço Diocesano das Comunicações Sociais da Igreja.

O bispo de Angra falava na homilia da concelebração a que presidiu na Igreja de Nossa Senhora da Esperança e que teve em especial atenção os mortos e os benfeitores da Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres, responsável pela organização das Festas do Santo Cristo, juntamente com o Santuário.

“Sejamos sempre esta Igreja de porta aberta, presente e disponível para beijar”, afirmou Armando Esteves Domingues, citado na nota.

O bispo apelou ainda a todos os peregrinos, e em especial à Irmandade do Senhor Santo Cristo, que saiam para o mundo e não fiquem apenas a contemplar e a admirar o divino.

O prelado, segundo a mesma nota, destacou também o trabalho da Irmandade nas festas marcadas “pela serenidade” e agradeceu ao reitor do Santuário, cónego Manuel Carlos Alves, e a todos “os que trabalharam para que as festas tivessem corrido bem”.

A missa contou com a participação do bispo de Stockton e do padre Larry Machado, pároco da paróquia portuguesa de Nossa Senhora da Assunção em Turlock.

As festas em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres, consideradas a segunda maior manifestação religiosa do país depois das peregrinações a Fátima, decorrem até quinta-feira na cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores.

Coincidindo com os festejos, Ponta Delgada celebra hoje o seu feriado municipal.