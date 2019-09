No país, ainda há "outra insegurança: a alimentar", acrescentou. Porque o arroz que o país produz não chega para o consumo e os espaços de cultivo de arroz não aumentam.

Voltando à visita papal, considerou que esta "deu um novo rumo à vida de igreja em Madagáscar e, sem dúvida, veio ajudar a uma nova consciência social em todas as camadas sociais, mesmo nos não crentes".

"A viagem do Papa Francisco correu bastante bem, e povo foi convidado pelo Papa Francisco a ir para a frente com coragem e esperança neste país maravilhoso com mil possibilidades naturais e culturais, mesmo que a vida atualmente em Madagáscar esteja numa situação de grande pobreza", referiu.

O Papa, no seu entender, "deixou várias promessas nos propósitos que expôs nas suas intervenções", em especial, referindo-se à "atenção que o Estado tem de ter com o cidadão".

A visita a um país onde os católicos estão longe de ser uma maioria foi saudada por todos os credos, mas, após a saída de Francisco do país, o bispo português admitiu alguma mudança de atitude.

"Em público não houve reações negativas ou disputas sobre a visita do Papa Francisco, mas com isto não quer dizer que em certos meios protestantes não tenha havido certas reações de inveja por a Igreja Católica estar a ser favorecida na ajuda da presidência, sobretudo na preparação dos locais de receção do Papa", afirmou.