Os líderes da Jordânia, Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Qatar vão reunir no sábado em Amã, Jordânia, com o secretário de Estado americano Antony Blinken para discutir uma forma de "parar a guerra em Gaza", informou a diplomacia jordana.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Jordânia indicou que um representante da Autoridade Palestiniana vai participar no encontro, no qual também serão abordadas as "repercussões [...] da perigosa escalada que coloca em risco a segurança de toda a região", em referência à guerra entre Israel e Hamas em Gaza.

Após reunião com o primeiro-ministro de Israel, o secretário de estado dos EUA disse estar empenhado em conseguir a proteção dos civis palestinianos e a abertura de mais corredores humanitários, sem prejudicar os objetivos de defesa israelitas.

Blinken disse ainda ter voltado à região para iniciar uma intensa conversa com os parceiros dos EUA, "estamos a forjar um diferente futuro para israelitas e palestinianos", declarou em conferência de imprensa.

