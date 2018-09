O Bloco de Esquerda (BE) apresentou esta quarta-feira um protesto formal no parlamento contra a companhia aérea irlandesa Ryanair por recusar o pedido de audição da Comissão de Economia da Assembleia da República para hoje à tarde.

Em declarações aos jornalistas, o presidente do grupo parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, tornou pública a tomada de posição do seu partido em conferência de líderes parlamentares, afirmando: "É um protesto sobre a forma como a empresa Ryanair tratou a casa da democracia de Portugal".

"Nós já sabíamos que a Ryanair não respeitava a lei, que a Ryanair desrespeitava o direito dos seus trabalhadores, que a Ryanair tinha uma forma arrogante de estar na sociedade. Mas acreditamos que agora passou todos os limites, negando a vinda à Assembleia da República a pedido de uma comissão parlamentar", considerou.

Segundo Pedro Filipe Soares, a Ryanair deveria, perante o parlamento português, "responder sobre os atropelos à lei, o desrespeito ao direito dos trabalhadores e à forma como lida com dinheiros públicos que também recebe".

As audições sobre a situação na Ryanair, a requerimento do BE, estão agendadas para hoje às 15:00, na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.