O requerimento do Bloco de Esquerda (BE) surge depois de a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) ter concluído que o Hospital de Vila Franca de Xira teve centenas de utentes internados em refeitórios, pelo menos ao longo de quatro anos, havendo também casos de doentes internados em casas de banho.

O regulador da Saúde analisou reclamações de utentes que indicavam ter ficado internados em refeitórios no Hospital Vila Franca e concluiu que “a utilização dos refeitórios para internamento de utentes não é uma medida excecional e não tem qualquer relação com o aumento de procura dos serviços do hospital.

Num requerimento para audição urgente, o BE chama a ministra da Saúde, a ERS e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo sobre o comportamento da entidade privada gestora da PPP (Parceria Publico-Privada) de Vila Franca de Xira.

“A ação inspetiva que ocorreu no dia 12 de abril de 2018 encontrou internados 21 doentes no refeitório. Embora a gestão do Grupo Mello Saúde tenha argumentado que a solução agora exposta fizesse parte do plano de contingência, a ERS afirma que a prática não é exceção, mas sim uma prática corrente durante quatro anos”, recorda o BE, no texto do requerimento.

Os espaços de refeitório foram construídos como local para os doentes internados tomarem as suas refeições, sendo que o regulador considera que durante quase quatro anos nenhum desses refeitórios foi usado “para a função para a qual” estavam destinados inicialmente.