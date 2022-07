Fonte oficial do CHUA disse à agência Lusa que, “assim como estava previsto”, o bloco de partos do Hospital de Portimão reabriu às 09:00 para receber as grávidas com mais de 22 semanas de gestação que, desde a tarde de sexta-feira, estavam ser encaminhadas para o Hospital de Faro.

Numa nota enviada à agência Lusa, o centro hospitalar tinha informado na sexta-feira à tarde que, “devido à dificuldade em assegurar a escala de pediatria”, o bloco de partos da unidade hospitalar de Portimão ficaria encerrado até às 09:00 de segunda-feira.

De acordo com a administração do CHUA, as urgências de Ginecologia e de Obstetrícia continuaram a ser asseguradas na unidade de Portimão para grávidas até às 22 semanas de gestação.

O fecho do bloco de partos do Hospital de Portimão, durante todo o fim de semana, ocorreu pela terceira semana consecutiva.

A causa do problema é a falta de médicos de pediatria de forma a assegurarem as escalas nas urgências aos fins de semana.