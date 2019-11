“Começamos esta legislatura, do ponto de vista laboral, com o compromisso que assumimos ao longo da campanha de acabar com os cortes da ‘troika’ que ainda estão na legislação laboral”, afirmou Catarina Martins, depois de um encontro com uma delegação da CGTP, liderada por Arménio Carlos, na Assembleia da República, em Lisboa.

Em termos práticos, o que o BE pretende é, segundo Catarina Martins, “acabar com aquelas medidas legislativas colocadas no Código do Trabalho ainda no tempo da ‘troika’” e que visam “recuperar o pagamento das horas extraordinárias”, os três dias de férias e as compensações no final dos contratos ou por despedimento.

São medidas que “cortam efetivamente os salários” dos trabalhadores portugueses, concluiu.