"Todos conhecem o clássico enredo de "quem é o culpado"... ocorreu um assassinato numa mansão no campo e foi destacado um inspector para descobrir quem é o assassino. No entanto, quando esta história é a peça de estreia do Núcleo de Teatro da Sociedade Cultural e Recreativa do Sobralinho, tudo o que pode correr mal... corre mesmo!", diz a sinopse desta peça que vai certamente vai dar para o torto.

Os atores e a equipa técnica enfrentam todos os obstáculos para chegar ao fim do espectáculo e os resultados são o produto que vai fazer rir o público.

Esta é a comédia há mais tempo em cena no West End, em Londres, há cerca de 10 anos em diferentes temporadas.

A peça é de Henry Lewis, Jonathan Sayer e Henry Shields e em Portugal é encenada por Frederico Corado com tradução de Nuno Markl.

Os atores desta nova temporada em Portugal ainda não estão revelados, mas já se sabe que a peça vai estar de 8 a 13 de abril no Tivoli BBVA e de 2,6 e 7 de junho no Coliseu do Porto.

Os bilhetes já estão à venda e podem ser adquiridos aqui, sendo que não é permitida a entrada a menores de 3 anos de idade.