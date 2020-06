O deputado do BE considerou que "é um hospital necessário numa região que necessita de mais oferta pública de cuidados de saúde", assinalando que "são conhecidas as dificuldades em captar e fixar profissionais de saúde, assim como os tempos de espera para algumas consultas de especialidade ou para cirurgias".

"O novo hospital, dotado de melhores infraestruturas e tecnologia e com aumento da sua capacidade resposta, tanto em medicina como em cirurgia é, por todas estas razões, uma necessidade premente", insistiu.

Com a pergunta, o Bloco quer saber qual o ponto da situação atual do novo Hospital Central do Alentejo, o que motiva a demora para a aprovação do respetivo orçamento e se o Governo reconhece a urgência e a necessidade da construção desta unidade na região.

O Hospital Central do Alentejo, a construir na periferia de Évora, vai ter um edifício que ocupará uma área de 1,9 hectares e terá uma lotação de 351 camas em quartos individuais, que pode ser aumentada, em caso de necessidade, até 487.

A futura unidade hospitalar vai dar resposta às necessidades de toda a população do Alentejo, com uma área de influência de primeira linha que abrange cerca de 200 mil pessoas e, numa segunda linha, mais de 500 mil pessoas.

A infraestrutura contará com 11 blocos operatórios, três dos quais para atividade convencional, seis para atividade de ambulatório e dois para atividade de urgência, cinco postos de pré-operatório e 43 postos de recobro.