A alemã BMW informou hoje num comunicado, citado pela agência Efe, que até 2030 a emissão de dióxido de carbono (CO2) por veículo e quilómetro percorrido vai reduzir-se, no mínimo, a metade face aos valores de 2019.

“Não se trata apenas de sustentabilidade ecológica, mas também empresarial”, porque a evolução atual dos preços das matérias-primas mostra com que efeitos tem de contar uma indústria que depende de recursos limitados, afirmou o presidente da BMW, Oliver Zipse.

A BMW prevê este ano mais custos com as matérias-primas, no mínimo, 500 milhões de euros.

Atualmente, 30% dos veículos da BMW são produzidos com materiais reciclados, mas o novo objetivo é aumentar esta percentagem para 50% a partir de 2025.