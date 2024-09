"Ficou dominado às 02:00", indicou fonte do Comando Sub-Regional do Ave da ANEPC, acrescentando que os operacionais continuam os trabalhos no local.

De acordo com a página da ANEPC, pelas 03:15, estavam destacados 77 operacionais, apoiados por 26 viaturas.

Num balanço feito à agência Lusa, pelas 18:50 de terça-feira, o comandante sub-regional do Ave, Rui Costa, disse que o incêndio deflagrou na noite de segunda-feira nas freguesias de Gondiães e Vilar de Cunhas e chegou a cercar a aldeia de Samão, obrigando os moradores a refugiarem-se num abrigo previamente definido no âmbito do Programa Aldeias Seguras.

O outro incêndio que preocupa a Proteção Civil na região do Ave é o que lavra desde as 16:20 de segunda-feira, e que teve início em Rendufinho, Monte de S. Mamede, estando, pelas 03:15, a ser combatido por 46 operacionais apoiados por 15 viaturas.

Pelo menos sete pessoas morreram e 40 ficaram feridas, duas com gravidade, nos incêndios que atingem desde domingo a região norte e centro do país, nos distritos de Aveiro, Porto, Vila Real e Viseu, destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas, como a A1, A25 e A13.

As mais recentes vítimas são três bombeiros que morreram na terça-feira num acidente quando se deslocavam para um incêndio em Tábua, distrito de Coimbra.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 62 mil hectares, de acordo com o sistema europeu Copernicus, que mostra que na região norte e centro, atingida pelos incêndios desde o fim de semana, já arderam 47.376 hectares.