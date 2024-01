Segundo o The Times, as dúvidas sobre a idade do cão começaram a surgir quando algumas pessoas notaram que em algumas fotografias mais antigas Bobi tinha as patas brancas, característica que não se verificava na sua velhice.

Contudo, o seu nascimento foi confirmado pela base de dados de animais de estimação do governo português e pelo Sindicato Nacional dos Veterinários.

Uma investigação da revista Wired referiu que Bobi só tinha sido registado nesta base de dados em 2022, um ano antes de morrer. Na altura, o dono de Bobi declarou que o cão nasceu em 1992, mas a verdade é que não há como provar se é verdade ou mentira, já que o registo de cães nascidos antes de 2008 só se tornou obrigatório em Portugal em outubro de 2020. Ou seja, é possível que Bobi tenha realmente nascido em 1992, mas o seu dono não tem documentação para o provar.

Devido às dúvidas, o Guinness World Records suspendeu o título e anunciou estar a investigar o caso.

O recorde de Bobi foi anunciado em fevereiro de 2023, quando o cão tinha 30 anos e 268 dias. Em outubro, quando morreu, foi referido que tinha 31 anos e 163 dias.