"Por decisão do Ministério da Saúde, a Direção-Geral da Saúde (DGS) vai retomar as cores que eram usadas no Boletim de Saúde Infantil e Juvenil: azul e rosa", é referido em comunicado.

"Paralelamente, a DGS prossegue o projeto de desmaterialização deste registo permanecendo a versão em papel apenas para as situações em que não seja possível emitir a versão digital", é ainda referido.

Na segunda-feira, Rita Sá Machado, diretora-geral da Saúde, referiu que a cor iria ser única. "Estamos a trabalhar no boletim de saúde digital. Já não vão existir boletins azuis ou rosa consoante o género, vão ser todos amarelos".