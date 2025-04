Joana Alexandre, diretora do Mestrado em Psicologia Comunitária e Proteção de Crianças e Jovens em Risco no ISCTE, docente e membro da Direção Nacional da Ordem dos Psicólogos Portugueses, ajuda a analisar os dados mais recentes do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), que indicam um aumento expressivo de alguns tipos de criminalidade entre os mais jovens, incluindo a criminalidade sexual.

Segundo Joana Alexandre, "os jovens estão numa fase do desenvolvimento em que são altamente influenciados pelos seus pares e por figuras de referência, como influenciadores digitais, que muitas vezes não coincidem com as figuras de referência que os pais consideram adequadas". Essa influência pode moldar comportamentos e normalizar certos padrões de violência ou desrespeito pelo valor da vida humana, refere numa das cinco partes do episódio desta semana.

O impacto das redes sociais e do anonimato digital também foi debatido foi um dos temas da conversa, a presidente do Conselho Pedagógico do ISCTE, lembra que "nas redes sociais, os utilizadores muitas vezes sentem-se mais impunes e validados por pares que reforçam determinados comportamentos". Este fenómeno é preocupante, pois contribui para a escalada de violência e bullying digital, tornando a mediação parental e escolar ainda mais essenciais.

Entre a violência durante a conversa dá-se um ênfase especial ao aumento de crimes sexuais entre jovens, incluindo a partilha de pornografia infantil autogerada. "Os jovens precisam de compreender os riscos do sexting e da partilha de imagens privadas", alerta a especialista. Contudo, entre conselhos e dicas, assegura que "não são apenas os pais que devem estar atentos, toda a sociedade deve ter um papel ativo na proteção e educação digital das crianças e adolescentes".

Perante este cenário, Joana Alexandre destaca a importância de abrir espaço para o diálogo em casa e nas escolas. "Nem que seja uma refeição por dia sem telemóveis, onde pais e filhos possam conversar sobre o dia e criar um ambiente de confiança." Devendo ainda a educação para a cidadania digital deve ser uma prioridade desde cedo.

O futuro traz desafios, mas também esperança. "O facto de termos este tipo de debates e de os media estarem atentos à problemática já é um passo importante para a prevenção", conclui.

_

Há temas que dominam a atualidade, mas nem sempre são fáceis de entender. Em "Explica-me Isto", todas as semanas um convidado ajuda a decifrar um assunto que está a marcar o momento. Política, economia, cultura ou ciência—tudo explicado de forma clara, direta e sem rodeios. Os episódios podem ser acompanhados no Facebook, Instagram e TikTok do SAPO24.