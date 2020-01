Este ano, os bolseiros voltam a ter um aumento do seu rendimento mensal e a FCT estima que os bolseiros de doutoramento passem dos cerca de 5.500 para mais de sete mil, revela a instituição na sua página oficial.

O valor das bolsas “foi atualizado a partir de 1 de janeiro de 2020, tendo como referência a atualização da Retribuição Mínima Mensal Garantida, correspondendo a um aumento de 6% face a 2019”, refere a FCT.

Nos dois últimos anos, o aumento teve por base a taxa de inflação: em 2018 aumentou 1% e em 2019 subiu 1,4%.

Com o aumento de 6%, as bolsas de doutoramento sobem agora para os 1.064 euros por mês.

A FCT diz já estar a efetuar, de forma gradual, os processos de atualização que deverão estar concluídos até março, garantindo que ninguém será prejudicado uma vez que a atualização tem efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2020.

No site da FCT estão também disponíveis os valores das restantes bolsas: As bolsas para atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) a realizar por doutorados passa a ser de 1.600 euros.

No caso das bolsas atribuídas a estudantes de mestrado, mestrado integrado ou por licenciados e mestres em cursos que não conferem grau académico o valor é de 798 euros.

As bolsas para atividades de iniciação de I&D passam a ter um valor mensal de 412 euros.

O número total de novas bolsas de doutoramento concedidas pela FCT passou de 900 bolsas em 2015 para cerca de 1.700 bolsas em 2019, “correspondendo a um aumento de cerca de 89%, prevendo-se atingir 1.950 novas bolsas até 2023”, refere a FCT.

Em 2019, o total de bolsas de doutoramento em curso financiadas pela FCT foi de 5.556, devendo este valor aumentar para mais de sete mil em 2020.

“Este aumento pretende reforçar a capacidade de formação doutoral em Portugal, estimulando a atividade de I&D nas diversas unidades de investigação, articuladas com as instituições de ensino superior e em estreita articulação com as instituições (públicas e/ou privadas) que se dedicam à produção, difusão e transmissão do conhecimento”, sublinha a FCT.