“Eu mandei para o Meyer [Nigrei], qual o problema? O [ministro do Supremo Tribunal Federal e então presidente do Tribunal Superior Eleitoral Luís Roberto] Barroso tinha falado no exterior [sobre a derrota da proposta do voto impresso na Câmara, em 2021], eu sempre fui um defensor do voto impresso”, disse Bolsonaro ao jornal Folha de S.Paulo.

O empresário Meyer Nigri é apoiante de Bolsonaro e dono da Tecnisa, uma grande empresa que trabalha com empreendimentos residenciais do Brasil.

Na terça-feira, a Polícia Federal brasileira convocou Bolsonaro para depor no processo que investiga um suposto plano de golpe de Estado promovido por Nigri e outros empresários contra o atual Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

O interrogatório do ex-chefe de Estado brasileiro está marcado para quinta-feira da próxima semana, segundo a Polícia Federal.

Bolsonaro, que governou o Brasil entre 2019 e 2022, já respondeu a interrogatórios policiais em várias ocasiões desde que deixou o poder, a 1 de janeiro, quando foi sucedido por Lula da Silva.

Entre eles, pela tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro, quando milhares de radicais invadiram violentamente as sedes dos três poderes do Estado em Brasília.

Já foi ouvido também por uma alegada fraude com certificados de vacinas contra a covid-19 e pela tentativa de apropriação de joias que recebeu durante o seu mandato e que são propriedade do Estado.

Bolsonaro terá agora de comparecer em tribunal para explicar as mensagens de cariz golpista trocadas em grupos de mensagens por empresários ligados à extrema-direita brasileira, reveladas pelo portal Metrópoles há um ano.

Nessas mensagens, vários desses empresários diziam abertamente que eram a favor de promover um golpe de Estado caso Lula da Silva vencesse as eleições, o que acabou por acontecer em outubro de 2022, quando derrotou Bolsonaro, que tentava a reeleição, nas urnas.

Entretanto, o juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, arquivou, na segunda-feira, o inquérito em relação a seis destes empresários mas manteve as suspeitas em relação a dois: Luciano Hang e Meyer Nigri.

A polícia está a investigar uma mensagem alegadamente enviada por Bolsonaro em que o ex-chefe de Estado o incentiva a divulgar informações falsas sobre fraudes nas eleições, que também incluía críticas graves a Luís Roberto Barroso, outro dos juízes do Supremo Tribunal.

Durante a última campanha, Bolsonaro e vários dos seus aliados lideraram uma campanha de difamação contra as urnas eletrónicas que o Brasil utiliza nas suas eleições desde 1996, sem que tenha sido reportado um único problema com os resultados desde então.

Por esses constantes ataques ao processo eleitoral e às instituições democráticas, o ex-presidente foi tornado inelegível por oito anos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).