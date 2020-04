“No meu entender, uma decisão política. Ontem [quarta-feira] comecei o pronunciamento falando da Constituição. Eu respeito a Constituição e tudo tem um limite”, afirmou o Presidente brasileiro, ao ser questionado sobre o caso junto à sua residência oficial, em Brasília.

“Não engoli ainda essa decisão do senhor Alexandre de Moraes [juiz do STF]. Não engoli. Não é essa a forma de tratar um chefe do executivo”, acrescentou.

Na quarta-feira, o juiz Alexandre de Moraes do STF suspendeu a posse do delegado Alexandre Ramagem no cargo de diretor-geral da Polícia Federal brasileira, corporação responsável por investigar crimes na esfera federal.

Na sua decisão, Moraes avaliou que a nomeação resultava de uma “inobservância aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público” e frisou que cabe a Jair Bolsonaro escolher a sua equipa, mas “o chefe do poder executivo deve respeito às hipóteses legais e moralmente admissíveis”.

Alexandre Ramagem é delegado da Polícia Federal desde 2005 e já ocupou diversos cargos dentro da corporação. Em 2018, assumiu a coordenação de segurança de Jair Bolsonaro, tornando-se seu amigo próximo e dos seus filhos.