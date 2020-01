"Macron falou alguma coisa (sobre os incêndios na Austrália) até agora?", perguntou o presidente na sua transmissão semanal no Facebook.

"Falou em colocar em dúvida a soberania da Austrália?", acrescentou, em relação às críticas feitas pelo presidente francês durante os incêndios na Amazónia em agosto e setembro de 2019. Estes incêndios, causados em grande parte pela desflorestação, causaram uma disputa entre Brasil e França que ainda não foi resolvida.

Bolsonaro acusou a França de "colonialismo" e reafirmou repetidamente a soberania do Brasil sobre a Amazónia, depois de Macron criticar a falta de resposta do Brasil à destruição de vastas áreas da maior floresta tropical do mundo.

Antes da transmissão, o chefe de gabinete, Onyx Lorenzoni, publicou no Twitter uma série de críticas em francês e português contra o silêncio de Macron.