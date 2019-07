Para o chefe Estado brasileiro, Greenwald “não pode ser protegido” por ser jornalista.

“O jornalista tem de fazer o seu trabalho. Preservar o sigilo da fonte, tudo bem, agora [com] uma origem criminosa [da informação] vai preservar o crime invadindo a República, desgastando o nome do Brasil lá fora, inclusive?”, questionou também hoje Bolsonaro.

No último sábado, o Presidente brasileiro descreveu Greenwald como uma pessoa “malandra” por ser casado com outro homem, o deputado federal brasileiro David Miranda, e ter filhos adotivos brasileiros, o que impede a sua deportação.

O comentário surgiu na controvérsia gerada por um decreto do Ministério da Justiça que permite a deportação sumária de estrangeiros residentes no Brasil considerados perigosos, que os partidos de oposição ao Governo de Bolsonaro interpretaram como uma ameaça a Greenwald.

Baseadas em informações obtidas de uma fonte não identificada, as reportagens do The Intercept apontam que Moro terá orientado os procuradores da Lava Jato, indicado linhas de investigação e adiantado decisões enquanto era juiz responsável por analisar os processos do caso em primeira instância.

Se confirmadas, as denúncias indicam uma atuação ilegal do antigo magistrado e dos procuradores brasileiros porque, segundo a legislação do país, os juízes devem manter a isenção e, portanto, estão proibidos de auxiliar as partes envolvidas nos processos.

Moro e os procuradores da Lava Jato, por seu turno, negam ter cometido irregularidades e fazem críticas às reportagens do The Intercept e seus parceiros (Folha de S. Paulo, revista Veja, El País e o jornalista Reinaldo Azevedo), afirmando que são sensacionalistas e usam conversas que podem ter sido adulteradas e foram obtidas através de crime cibernético.